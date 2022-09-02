США на год продлили торговые ограничения против Кубы

Президент США Джо Байден продлил на год торговое эмбарго против Кубы, следует из заявления Белого дома.

Как сообщает РИА Новости, американский лидер аргументировал своё решение национальными интересами США. Рестрикции будут действовать до 14 сентября 2023 года.

Байден также продлил полномочия, которые наделяют его свободой действий в контексте данного эмбарго и позволяют выдавать разрешения на отдельные сделки.

Ранее Соединённые Штаты ввели визовые санкции против 28 кубинских должностных лиц, которых Вашингтон считает причастными к подавлению беспорядков в стране в июле прошлого года.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что новые санкции США являются попыткой дискредитировать сопротивление общества агрессии со стороны Вашингтона.