В МИД Кубы прокомментировали новые санкции США

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Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что новые санкции США являются попыткой дискредитировать сопротивление общества агрессии со стороны Вашингтона.

«После провала попытки спровоцировать мятеж на Кубе в 2021 году правительство США и их госсекретарь сейчас пытаются дискредитировать народную победу над империалистической агрессией», — приводит ТАСС слова Паррильи в Twitter.

По его словам, данные принудительные меры нарушают международное право.

Ранее Соединённые Штаты ввели визовые санкции против 28 кубинских должностных лиц, которых Вашингтон считает причастными к подавлению беспорядков в стране в июле прошлого года.

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