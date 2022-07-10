В МИД Кубы прокомментировали новые санкции США

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что новые санкции США являются попыткой дискредитировать сопротивление общества агрессии со стороны Вашингтона.

«После провала попытки спровоцировать мятеж на Кубе в 2021 году правительство США и их госсекретарь сейчас пытаются дискредитировать народную победу над империалистической агрессией», — приводит ТАСС слова Паррильи в Twitter.

По его словам, данные принудительные меры нарушают международное право.

Ранее Соединённые Штаты ввели визовые санкции против 28 кубинских должностных лиц, которых Вашингтон считает причастными к подавлению беспорядков в стране в июле прошлого года.