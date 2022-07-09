США ввели визовые санкции в отношении 28 кубинских должностных лиц

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Соединённые Штаты ввели визовые санкции против 28 кубинских должностных лиц, которых Вашингтон считает причастными к подавлению беспорядков в стране в июле прошлого года. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
США ввели визовые санкции в отношении 28 кубинских должностных лиц
  • Gettyimages.ru

«Среди этих 28 чиновников — должностные лица, причастные к подавлению мирных протестов 11 июля 2021 года. Среди них члены Коммунистической партии Кубы высокого ранга, которые отвечают за определение политики на национальном и региональном уровне», — говорится в заявлении.

Кроме того, санкции введены против лиц, работающих в СМИ, которые ограничивают возможность граждан Кубы свободно получать доступ и распространять информацию, а также «распространяют дезинформацию».

11 июля 2021 года тысячи людей вышли на улицы в восьми городах страны для участия в массовых протестах против правительства Кубы.

Американский лидер Джо Байден отметил, что Соединённые Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирный протест.

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