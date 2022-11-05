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Посол России Антонов рассказал об условиях содержания Винника в американской тюрьме

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Осуждённый в США россиянин Александр Винник жалуется на недостаточное питание в тюрьме, его также лишили права встретиться со священником. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Питание плохое, недостаточное. По медицинской части жалоб у него нет. Нас беспокоит очень, что он находится сейчас в тюрьме и нет никакой предсказуемости, когда будет вынесен приговор», — заявил он.

Антонов добавил, что процесс может быть растянут на несколько лет.

«В этих условиях отсутствие предсказуемости создаёт, конечно, морально-психологические сложности для нашего соотечественника», — отметил посол.

Антонов подчеркнул, что Винника лишили права встретиться со священником.

Ранее вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил об ухудшении здоровья Винника в тюрьме в США.

5 августа власти Соединённых Штатов уведомили российских дипломатов об аресте россиянина Александра Винника. На следующий день Минюст США заявил, что Винник впервые предстал перед американским судом.

Винник в ходе заседания суда Северного округа штата Калифорния заявил о своей невиновности.

Россиянин был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют.

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