Посол России Антонов рассказал об условиях содержания Винника в американской тюрьме
«Питание плохое, недостаточное. По медицинской части жалоб у него нет. Нас беспокоит очень, что он находится сейчас в тюрьме и нет никакой предсказуемости, когда будет вынесен приговор», — заявил он.
Антонов добавил, что процесс может быть растянут на несколько лет.
«В этих условиях отсутствие предсказуемости создаёт, конечно, морально-психологические сложности для нашего соотечественника», — отметил посол.
Антонов подчеркнул, что Винника лишили права встретиться со священником.
Ранее вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил об ухудшении здоровья Винника в тюрьме в США.
5 августа власти Соединённых Штатов уведомили российских дипломатов об аресте россиянина Александра Винника. На следующий день Минюст США заявил, что Винник впервые предстал перед американским судом.
Винник в ходе заседания суда Северного округа штата Калифорния заявил о своей невиновности.
Россиянин был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют.