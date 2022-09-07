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Правозащитник Мельников заявил об ухудшении здоровья россиянина Винника в США

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Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил об ухудшении здоровья россиянина Александра Винника в тюрьме в США.
Правозащитник Мельников заявил об ухудшении здоровья россиянина Винника в США
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Состояние здоровья Винника вызывает большую озабоченность в настоящий момент. По предварительной информации, у него обострился ряд хронических заболеваний в результате нахождения в тюремном учреждении США и отсутствия нормального питания и предоставления необходимой медицинской помощи», — говорится в обращении Мельникова к генпрокурору США.

Как подчёркивает правозащитник, со слов Винника, он буквально голодает в связи с отсутствием достаточного количества пищи и необходимого диетического питания.

«Дополнительно в связи с проблемами со здоровьем он записался на приём к врачам, однако  ему сообщили, что ждать, возможно, придётся несколько месяцев», — говорится в документе.

Мельников попросил генпрокурора США провести проверку условий содержания в тюрьме Винника и принять меры для улучшения питания.

5 августа власти Соединённых Штатов уведомили российских дипломатов об аресте россиянина Александра Винника. На следующий день Минюст США заявил, что Винник впервые предстал перед американским судом.

Винник в ходе заседания суда Северного округа штата Калифорния заявил о своей невиновности.

Россиянин был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют.

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