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Россиянин Винник заявил в суде США о своей невиновности

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Россиянин Александр Винник заявил о своей невиновности в ходе заседания суда Северного округа штата Калифорния.
Россиянин Винник заявил в суде США о своей невиновности
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подтверждаем, что он предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения, и заявил о своей невиновности», — заявил представитель суда.

По его словам, следующее заседание запланировано на 15 августа.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют.

В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.

5 августа власти Соединённых Штатов уведомили российских дипломатов об аресте россиянина Александра Винника. На следующий день Минюст США заявил, что Винник впервые предстал перед американским судом.

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