В Минюсте США сообщили, что Винник впервые предстал перед американским судом

Россиянин Александр Винник, экстрадированный из Греции в Соединённые Штаты, впервые предстал перед судом в США. Об этом сообщило американское Министерство юстиции.

В пресс-релизе говорится, что ранее Винник впервые предстал перед федеральным судом Сан-Франциско.

О состоявшемся заседании подробностей не приводятся.

«После более чем пяти лет разбирательств гражданин России Александр Винник был экстрадирован в США... чтобы понести ответственность за управление BTC, преступной криптовалютной биржей, где было отмыто свыше $4 млрд криминальных доходов», — заявил помощник генерального прокурора Кеннет Полайт — младший.

Кроме того, в Минюсте выразили благодарность Греции за сотрудничество в «переводе подзащитного в США».

Ранее адвокат Зои Константопулу заявила, что Винник исчез после прибытия в Грецию из Франции.

В семье россиянина рассказали, что Винника доставили в США на частном самолёте, на данный момент он находится в Сан-Франциско.

5 августа власти Соединённых Штатов уведомили российских дипломатов об аресте россиянина Александра Винника.