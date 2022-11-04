В США объяснили, почему вступление Украины в НАТО является самой красной линией для России

Бывший глава американской дипмиссии в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл в статье для издания Newsweek объяснил, почему вступление Украины в НАТО является самой красной линией для России.

«Нетрудно понять, почему Украина — самая красная линия для России», — пишет он.

Ранделл основной причиной называет Крымский полуостров и сухопутный доступ к нему. Военная база в Севастополе, по его словам, была единственной военно-морской базой России в тёплых водах в течение почти 250 лет.

«Тот, кто контролирует Крым, доминирует в Чёрном море и может представлять угрозу российскому южному флангу», — отметил он.

Ранделл также подчеркнул, что в НАТО не прислушались к интересам региональной безопасности России и продолжили принимать в альянс страны бывшего СССР.

«Расширение блока на восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны», — привёл он слова американского дипломата Джорджа Кеннана.

17 февраля МИД России сообщил о передаче США реакции на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.

В МИД заявили, что США и Североатлантический альянс игнорируют красные линии России и её интересы в области безопасности.

Позднее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал рискованным курс НАТО на игнорирование российских красных линий.