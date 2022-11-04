В посольстве заявили о заинтересованности России в импорте одежды и обуви из КНДР

Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КДНР, заявили в российском посольстве в Пхеньяне.

«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности», — приводит сообщение РИА Новости.

При этом в ведомстве подчеркнули, что сотрудничество между странами должно вестись с учётом резолюций Совета Безопасности ООН.

Ранее координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, что у Белого дома есть данные о якобы тайных поставках боеприпасов России со стороны КНДР.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон планирует использовать все имеющиеся у него возможности для пресечения поставок оружия, которые якобы идут из Северной Кореи в Россию.

Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал фейком сообщения СМИ о якобы приобретении Россией боеприпасов у КНДР.