Глава Минюста Венгрии Варга: Европа раздула из конфликта на Украине глобальную проблему

Власти ЕС раздули из локального конфликта на Украине глобальную проблему, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга.

Об этом Варга рассказала в интервью изданию National Interest.

«ЕС раздул глобальную проблему своими незамысловатыми санкциями против России, которые на самом деле больше вредят Европе», — отметила она.

Варга заявила, что антироссийские санкции со стороны Евросоюза спровоцировали энергетический кризис и рост инфляции.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство Венгрии не допустит введения Евросоюзом новых санкций против российского газа.