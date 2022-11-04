Эрдоган заявил Гутеррешу о необходимости продления зерновой сделки
Об этом сообщила администрация турецкого лидера.
«Президент Эрдоган заявил, что теперь необходимо вновь сосредоточиться на вопросе о продлении срока действия Стамбульского соглашения», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что Гутерреш поблагодарил Эрдогана за его усилия по восстановлению работы зернового коридора.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
2 ноября президент России Владимир Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке.