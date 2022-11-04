Эрдоган заявил Гутеррешу о необходимости продления зерновой сделки

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил о необходимости продления зерновой сделки.

Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

«Президент Эрдоган заявил, что теперь необходимо вновь сосредоточиться на вопросе о продлении срока действия Стамбульского соглашения», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что Гутерреш поблагодарил Эрдогана за его усилия по восстановлению работы зернового коридора.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

2 ноября президент России Владимир Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке.