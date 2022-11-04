Reuters: G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Коалиция согласилась, что ценовой потолок будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться», — заявил собеседник агентства.
По его словам, это позволит повысить стабильность энергетического рынка.
23 сентября агентство Bloomberg сообщило, что в скором времени Евросоюз может установить потолок цен на нефть из России.
Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.