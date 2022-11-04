Reuters: G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть

Страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Коалиция согласилась, что ценовой потолок будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться», — заявил собеседник агентства.

По его словам, это позволит повысить стабильность энергетического рынка.

23 сентября агентство Bloomberg сообщило, что в скором времени Евросоюз может установить потолок цен на нефть из России.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.