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Вучич: все политики в мире знают, кто устроил диверсию на «Северных потоках»

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что нет политика в мире, который бы не знал, кто устроил диверсию на нитках газопровода «Северный поток» в Балтийском море, однако все предпочитают молчать, чтобы не навредить своим государствам.
Вучич: все политики в мире знают, кто устроил диверсию на «Северных потоках»
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Об этом пишет РИА Новости.

«Хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил саботаж на Балтике, но все делаем вид и молчим, чтобы не навредить интересам своих стран», — сказал он.

Агентство отмечает, что в конце октября сербский лидер высказал опасение, что на газопроводе «Турецкий поток» или его продолжении «Балканский поток» произойдёт диверсия, как на «Северных потоках».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал информацию по поводу возможного сообщения экс-премьера Британии Лиз Трасс после ЧП на «Северных потоках».

Кроме того, 1 ноября российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках».

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц написал в Twitter, что экс-премьер Британии Лиз Трасс якобы могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после ЧП на «Северных потоках» с текстом It's done («С ним покончено»).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ждёт ответа Лондона о сообщении Трасс после ЧП с «Северными потоками».

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