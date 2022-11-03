Патрушев прокомментировал информацию о сообщении Трасс после ЧП с «Северными потоками»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал информацию по поводу возможного сообщения экс-премьера Британии Лиз Трасс после ЧП на «Северных потоках».

«Очевидно, что основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил», — цитирует РИА Новости Патрушева.

По его словам, также «нельзя не обратить внимание на смс-сообщение» Трасс.

Ранее западные интернет-СМИ, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждали информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом «всё сделано».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ожидает ответа Лондона по поводу возможного сообщения экс-премьера Британии Лиз Трасс.