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Патрушев прокомментировал информацию о сообщении Трасс после ЧП с «Северными потоками»

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал информацию по поводу возможного сообщения экс-премьера Британии Лиз Трасс после ЧП на «Северных потоках».
Патрушев прокомментировал информацию о сообщении Трасс после ЧП с «Северными потоками»
  • РИА Новости

«Очевидно, что основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил», — цитирует РИА Новости Патрушева.

По его словам, также «нельзя не обратить внимание на смс-сообщение» Трасс.

Ранее западные интернет-СМИ, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждали информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом «всё сделано».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ожидает ответа Лондона по поводу возможного сообщения экс-премьера Британии Лиз Трасс.

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