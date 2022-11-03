МИД России: есть информация о передаче Лондоном Киеву подводных беспилотников

Министерство иностранных дел России располагает информацией о том, что Военно-морские силы Великобритании передали Киеву определённое количество беспилотных подводных аппаратов (БПА).

«Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определённое количество БПА», — заявили в МИД.

Как пояснил источник, по имеющимся данным, в сентябре 2022 года по приглашению британской стороны группа старших офицеров Военно-морских сил Украины, в числе которых были командиры кораблей, старшие помощники и специалисты в области ракетно-артиллерийского вооружения, проходили двухнедельные курсы на территории одной из военно-морских баз в Великобритании.

Официальной целью программы было названо повышение квалификации украинских военных для разминирования акватории Чёрного моря.

При этом, как уточнил источник, основной акцент был сделан на обучении украинцев использованию современных подводных беспилотников британского производства.

МИД России указал британскому послу в Москве Деборе Броннерт на недопустимость враждебных провокаций со стороны Лондона и выдвинул требование незамедлительно их прекратить.

Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позже в Минобороны заявили, что подготовка атак беспилотников на Севастополь осуществлялась под руководством находящихся в Очакове британских специалистов.