МИД России потребовал от британского посла прекращения враждебных провокаций Лондона

МИД России указал британскому послу в Москве Деборе Броннерт на недопустимость враждебных провокаций со стороны Лондона и выдвинул требование незамедлительно их прекратить.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Москва заявила главе британского диппредставительства решительный протест из-за активного участия военных специалистов из Британии в подготовке и снабжении подразделений украинских войск, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море.

Российская сторона также представила послу конкретные факты подобной активности Британии.

«В демарше подчёркивалось, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям», — заявили в МИД.

Ранее Броннерт вызывали в МИД России в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь. Она пробыла в ведомстве более получаса.

Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позже в Минобороны заявили, что подготовка атак беспилотников на Севастополь осуществлялась под руководством находящихся в Очакове британских специалистов.