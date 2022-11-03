«Хуаньцю шибао»: Макрон «открыл огонь» по США в ситуации с ценами на энергоносители

Китайская газета «Хуаньцю шибао» пишет, что французский президент Эммануэль Макрон «открыл огонь» по США в ситуации, когда обвинил Вашингтон в том, что экспортные цены на энергоносители в Соединённых Штатах намного больше внутренних.

В статье говорится, что США, воспользовавшись энергетическим кризисом в Европе, нарастили экспорт газа и нефти до небывалых объёмов.

Также в материале утверждается, что, как считают в странах Европы, Вашингтон их «грабит во время пожара», передаёт РИА Новости.

В октябре Макрон заявил, что США проявляют двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек тоже выразил недовольство тем, что действия США и ряда стран ЕС приводят к росту цен на СПГ.

Как в мае отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Соединённые Штаты готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы.