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ООН: Россия возобновила досмотр судов в Чёрном море, в гумкоридоре восемь кораблей

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В ООН сообщили, что Россия возобновила участие в досмотре судов в Чёрном море.
ООН: Россия возобновила досмотр судов в Чёрном море, в гумкоридоре восемь кораблей
  • AP
  • © Khalil Hamra

«Сегодня делегация Российской Федерации возобновила работу в СКЦ и присоединилась к инспекциям на судах», — сказала представитель ООН в СКЦ Исмина Палла.

Как передаёт РИА Новости, в данный момент в гуманитарном коридоре восемь кораблей.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о возобновлении участия России в зерновой сделке.

Кроме того, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что шесть судов с зерном покинули украинские порты после возобновления работы зерновой сделки.

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