ООН: Россия возобновила досмотр судов в Чёрном море, в гумкоридоре восемь кораблей
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«Сегодня делегация Российской Федерации возобновила работу в СКЦ и присоединилась к инспекциям на судах», — сказала представитель ООН в СКЦ Исмина Палла.
Как передаёт РИА Новости, в данный момент в гуманитарном коридоре восемь кораблей.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о возобновлении участия России в зерновой сделке.
Кроме того, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что шесть судов с зерном покинули украинские порты после возобновления работы зерновой сделки.