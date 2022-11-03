ООН: Россия возобновила досмотр судов в Чёрном море, в гумкоридоре восемь кораблей

В ООН сообщили, что Россия возобновила участие в досмотре судов в Чёрном море.

«Сегодня делегация Российской Федерации возобновила работу в СКЦ и присоединилась к инспекциям на судах», — сказала представитель ООН в СКЦ Исмина Палла.

Как передаёт РИА Новости, в данный момент в гуманитарном коридоре восемь кораблей.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о возобновлении участия России в зерновой сделке.

Кроме того, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что шесть судов с зерном покинули украинские порты после возобновления работы зерновой сделки.