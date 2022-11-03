Минобороны Турции: шесть судов вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки
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«После возобновления зерновой инициативы из украинских портов вышли шесть судов. Так, количество судов, вышедших из портов, составило 426, а количество перевезённого зерна превысило 9,7 миллиона тонн», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Акара.
Ранее Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.
По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.