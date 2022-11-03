Минобороны Турции: шесть судов вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки

Шесть судов с зерном покинули украинские порты после возобновления работы зерновой сделки, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«После возобновления зерновой инициативы из украинских портов вышли шесть судов. Так, количество судов, вышедших из портов, составило 426, а количество перевезённого зерна превысило 9,7 миллиона тонн», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Акара.

Ранее Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.

По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.