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Захарова: Россия прорабатывает ответные меры на заморозку российских активов на Западе

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва прорабатывает ответные меры на заморозку российских резервов на Западе.
Захарова: Россия прорабатывает ответные меры на заморозку российских активов на Западе
  • РИА Новости

«Это мы воспринимаем со стороны Запада как посягательство на суверенную собственность. Какое-либо использование средств российского государства без нашего согласия будет охарактеризовано как бесцеремонное воровство», — передаёт её слова РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что данные действия запада по отношению к резервам России вызовут «адекватную ответную реакцию» и существенно скажутся на «устойчивости мировой финансовой системы».

27 октября Захарова заявила, что заморозку российских активов в Евросоюзе нужно называть «воровством».

29 октября еврокомиссар Дидье Рейндерс выразил мнение, что €300 млрд резервов России можно сохранять в качестве гарантии до тех пор, «пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении» Украины.

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