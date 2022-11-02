Захарова: Россия прорабатывает ответные меры на заморозку российских активов на Западе

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва прорабатывает ответные меры на заморозку российских резервов на Западе.

«Это мы воспринимаем со стороны Запада как посягательство на суверенную собственность. Какое-либо использование средств российского государства без нашего согласия будет охарактеризовано как бесцеремонное воровство», — передаёт её слова РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что данные действия запада по отношению к резервам России вызовут «адекватную ответную реакцию» и существенно скажутся на «устойчивости мировой финансовой системы».

27 октября Захарова заявила, что заморозку российских активов в Евросоюзе нужно называть «воровством».

29 октября еврокомиссар Дидье Рейндерс выразил мнение, что €300 млрд резервов России можно сохранять в качестве гарантии до тех пор, «пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении» Украины.