Захарова: Россия прорабатывает ответные меры на заморозку российских активов на Западе
- РИА Новости
«Это мы воспринимаем со стороны Запада как посягательство на суверенную собственность. Какое-либо использование средств российского государства без нашего согласия будет охарактеризовано как бесцеремонное воровство», — передаёт её слова РИА Новости.
Дипломат подчеркнула, что данные действия запада по отношению к резервам России вызовут «адекватную ответную реакцию» и существенно скажутся на «устойчивости мировой финансовой системы».
27 октября Захарова заявила, что заморозку российских активов в Евросоюзе нужно называть «воровством».
29 октября еврокомиссар Дидье Рейндерс выразил мнение, что €300 млрд резервов России можно сохранять в качестве гарантии до тех пор, «пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении» Украины.