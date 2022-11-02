Член ОП Данюк назвал неэффективным шагом решение Польши о возведении заграждения

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT начало строительства Польшей заграждения на границе с Калининградской областью России.

«На мой взгляд, абсолютно популистский и неэффективный шаг польского правительства. Очевидно, что наше государство не собирается с помощью потока мигрантов дестабилизировать поляков», — заявил Данюк.

Он отметил, что поляки в очередной раз «продемонстрировали запредельный уровень нетолерантности».

«Это свидетельствует о двойных стандартах и банальном лицемерии. Не исключаю, что это может быть большой коррупционной аферой и кто-то на этом раздуваемом страхе может просто хорошо заработать», — считает эксперт.

Ранее в Польше объявили о начале строительства заграждения на границе с Россией.

В июне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией.