Newsweek: Россия превратила «великую победу» Запада в большой провал
- РИА Новости
«Мартовское голосование в Генеральной ассамблее ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть «преподнесено западными дипломатами как великая победа», но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции», — заявил Эяль.
По его словам, на юге до сих пор распространено мнение, что Россию вынудили начать спецоперацию.
Ранее старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, публицист Тед Карпентер в статье для The American Conservative заявил, что политики США часто совершают ошибки, которые ведут к внешнеполитическим провалам, в их числе украинский кризис.
Российский лидер Владимир Путин заявил о провале экономического блицкрига Запада против России.