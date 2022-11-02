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Newsweek: Россия превратила «великую победу» Запада в большой провал

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Запад ошибочно полагал, что одержал «великую победу» над Россией. Такое мнение выразил замдиректора лондонского аналитического центра The Royal United Services Institute Джонатан Эяль в материале Newsweek.
Newsweek: Россия превратила «великую победу» Запада в большой провал
  • РИА Новости

«Мартовское голосование в Генеральной ассамблее ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть «преподнесено западными дипломатами как великая победа», но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции», — заявил Эяль.

По его словам, на юге до сих пор распространено мнение, что Россию вынудили начать спецоперацию.

Ранее старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, публицист Тед Карпентер в статье для The American Conservative заявил, что политики США часто совершают ошибки, которые ведут к внешнеполитическим провалам, в их числе украинский кризис.

Российский лидер Владимир Путин заявил о провале экономического блицкрига Запада против России.

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