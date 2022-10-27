Российский лидер Владимир Путин заявил о провале экономического блицкрига Запада против России.

«Вот в отношении России ввели эти санкции, ожидали полного обвала российской экономики... но это блицкрига не состоялось против российской экономики», — заявил российский лидер.

По его словам, в ряде стран ЕС, против которых ограничения никто не вводил, инфляция намного выше, чем в России, обложенной санкциями.

«В некоторых 21-23% — в два раза больше, чем у нас», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что ушедшие из России компании имеют договорённость о скором возвращении.