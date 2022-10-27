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Путин заявил, что ушедшие из России компании имеют договорённость о скором возвращении

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Уходящие из России компании продают активы за бесценок своему менеджменту, с которым они имеют договорённость о скором возвращении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил, что ушедшие из России компании имеют договорённость о скором возвращении
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Он отметил, что российские предприятия в большинстве направлений перехватывают ниши, которые освобождаются после ухода иностранных компаний.

«Они ещё на ухо шепчут «мы ненадолго уходим, мы скоро вернёмся»... а как продают за один доллар там многомиллиардное имущество, почему? Менеджменту продают — это что такое?» — заявил Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер подчеркнул: между сторонами существует договорённость, что прежние владельцы вернутся в Россию.

В июле Путин заявил, что уход иностранных компаний из России заставляет российские компании шевелиться, чтобы избавиться от унизительной зависимости от зарубежных технологий.

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