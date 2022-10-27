Путин заявил, что ушедшие из России компании имеют договорённость о скором возвращении
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Он отметил, что российские предприятия в большинстве направлений перехватывают ниши, которые освобождаются после ухода иностранных компаний.
«Они ещё на ухо шепчут «мы ненадолго уходим, мы скоро вернёмся»... а как продают за один доллар там многомиллиардное имущество, почему? Менеджменту продают — это что такое?» — заявил Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Российский лидер подчеркнул: между сторонами существует договорённость, что прежние владельцы вернутся в Россию.
В июле Путин заявил, что уход иностранных компаний из России заставляет российские компании шевелиться, чтобы избавиться от унизительной зависимости от зарубежных технологий.