Путин: уход иностранных компаний из России заставляет российские компании шевелиться

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Президент России Владимир Путин заявил, что уход иностранных компаний из России заставляет российские компании шевелиться, чтобы избавиться от унизительной зависимости от зарубежных технологий.
Путин: уход иностранных компаний из России заставляет российские компании шевелиться
  • РИА Новости

«То, что они (иностранные компании. — RT) уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что всё время сидеть на иностранных технологиях — это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость — и очень опасную зависимость», — констатировал российский лидер.

По его мнению, опасность такой зависимости заключается в том, что она переходит из области в область, касаясь в конечном счёте «критической» области, а именно военных технологий.

Также российский лидер выразил уверенность, что мировая история переходит к новому этапу.

20 июля Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. Тема дискуссии — «Сильные идеи для нового времени». RT ведёт прямую трансляцию.

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