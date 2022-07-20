Путин: уход иностранных компаний из России заставляет российские компании шевелиться

Президент России Владимир Путин заявил, что уход иностранных компаний из России заставляет российские компании шевелиться, чтобы избавиться от унизительной зависимости от зарубежных технологий.

«То, что они (иностранные компании. — RT) уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что всё время сидеть на иностранных технологиях — это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость — и очень опасную зависимость», — констатировал российский лидер.

По его мнению, опасность такой зависимости заключается в том, что она переходит из области в область, касаясь в конечном счёте «критической» области, а именно военных технологий.

Также российский лидер выразил уверенность, что мировая история переходит к новому этапу.

20 июля Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. Тема дискуссии — «Сильные идеи для нового времени». RT ведёт прямую трансляцию.