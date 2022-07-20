Путин анонсировал начало новой эпохи в мировой истории

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что мировая история переходит к новому этапу.
Путин анонсировал начало новой эпохи в мировой истории
  • РИА Новости

«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает всё-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории», — констатировал российский лидер.

Путин отметил, что только у по-настоящему суверенных государств есть возможность стать примером для других, а также продемонстрировать высокую динамику роста.

  • Путин анонсировал начало новой эпохи в мировой истории

Также российский президент назвал несправедливой модель тотального доминирования золотого миллиарда населения планеты.

20 июля Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. Тема дискуссии — «Сильные идеи для нового времени». RT ведёт прямую трансляцию.

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