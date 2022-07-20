Путин назвал несправедливой модель доминирования золотого миллиарда

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Российский президент Владимир Путин назвал несправедливой модель тотального доминирования золотого миллиарда населения планеты.
Путин назвал несправедливой модель доминирования золотого миллиарда
  • РИА Новости

Об этом он сказал на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив.

«Почему этот золотой миллиард из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения?» — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что такая модель, основанная на иллюзии исключительности, делит народы на первый и второй сорт и «является расистской и неоколониальной по сути своей».

Также президент России назвал существовавшее однополярное мироустройство тормозом для глобального развития.

20 июля Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. Тема дискуссии — «Сильные идеи для нового времени». RT ведёт прямую трансляцию.

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