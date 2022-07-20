Путин назвал несправедливой модель доминирования золотого миллиарда

Российский президент Владимир Путин назвал несправедливой модель тотального доминирования золотого миллиарда населения планеты.

Об этом он сказал на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив.

«Почему этот золотой миллиард из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения?» — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что такая модель, основанная на иллюзии исключительности, делит народы на первый и второй сорт и «является расистской и неоколониальной по сути своей».

Также президент России назвал существовавшее однополярное мироустройство тормозом для глобального развития.

20 июля Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. Тема дискуссии — «Сильные идеи для нового времени». RT ведёт прямую трансляцию.