Путин назвал несправедливой модель доминирования золотого миллиарда
- РИА Новости
Об этом он сказал на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив.
«Почему этот золотой миллиард из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения?» — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что такая модель, основанная на иллюзии исключительности, делит народы на первый и второй сорт и «является расистской и неоколониальной по сути своей».
Также президент России назвал существовавшее однополярное мироустройство тормозом для глобального развития.
20 июля Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. Тема дискуссии — «Сильные идеи для нового времени». RT ведёт прямую трансляцию.