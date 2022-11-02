Глава МО Турции сообщил, что проинформировал Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке

Министра обороны России Сергея Шойгу проинформировали об украинской позиции по зерновой сделке, сообщил в интервью газете Milliyet министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы приняли его опасения. Мы также провели переговоры с украинскими министрами. Проведя необходимую работу, мы передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки», — цитирует Акара РИА Новости.

По его словам, в ходе переговоров поднимался вопрос о важности продолжения зерновой инициативы для решения мирового продовольственного кризиса.

Ранее Акар сообщил, что сухогрузы продолжат вывоз продовольствия из украинских портов по зерновому коридору под турецким флагом.

Утром 29 октября украинские военные под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

После этого в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой.