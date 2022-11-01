Белый дом заявил о возможном проведении КНДР ядерных испытаний во время саммита G20
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- © Ahn Young-joon
«Мы уже давно говорим, что они могут провести ядерное испытание в любое время. В целом я бы сказал, что наша озабоченность по поводу возможности проведения ядерного испытания остаётся на высоком и неизменном уровне», — цитирует его ТАСС.
Кирби отметил, что «трудно предсказать», что именно может стать «спусковым крючком» для проведения испытаний.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не станет вступать в диалог с США и Республикой Корея.
В сентябре в Северной Корее приняли закон о праве нанесения превентивного ядерного удара.
Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.