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Белый дом заявил о возможном проведении КНДР ядерных испытаний во время саммита G20

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США допускают, что КНДР может провести испытания ядерного оружия во время саммита G20.
Белый дом заявил о возможном проведении КНДР ядерных испытаний во время саммита G20
  • AP
  • © Ahn Young-joon

«Мы уже давно говорим, что они могут провести ядерное испытание в любое время. В целом я бы сказал, что наша озабоченность по поводу возможности проведения ядерного испытания остаётся на высоком и неизменном уровне», — цитирует его ТАСС.

Кирби отметил, что «трудно предсказать», что именно может стать «спусковым крючком» для проведения испытаний.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не станет вступать в диалог с США и Республикой Корея.

В сентябре в Северной Корее приняли закон о праве нанесения превентивного ядерного удара.

Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.

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