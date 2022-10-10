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Лидер КНДР заявил, что не будет вести диалог с США и Южной Кореей

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не станет вступать в диалог с США и Республикой Корея.

«Постоянные, намеренные и безответственные шаги по эскалации напряжённости со стороны США и  южнокорейского режима лишь вызовут более сильную реакцию Пхеньяна», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер добавил, что в стране будут следить за ситуацией в сфере безопасности и при необходимости примут «требуемые военные контрмеры».

Ким Чен Ын отметил, что ядерные силы страны сохраняют полную боеготовность для  защиты суверенитета КНДР и её права на существование.

Лидер КНДР также заявил, что не считает нужным «вести переговоры с врагами».

В сентябре в Северной Корее приняли закон о праве нанесения превентивного ядерного удара.

Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.

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