Эрдоган заявил о желании возобновить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона выступает за возобновление переговоров с Европейским союзом (ЕС) по вступлению страны в объединение.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, об этом Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Президент Эрдоган заявил, что придаёт особое значение тесному диалогу с канцлером Шольцем с целью укрепления отношений между двумя странами во всех областях... Президент Эрдоган заявил, что выступает за возобновление переговоров с Европейским союзом по обновлению Таможенного союза и переговоров о вступлении в ЕС», — отмечается в заявлении.

Он также добавил, что Турция ожидает, что Германия вернётся к своей нейтральной позиции в турецко-греческих отношениях.

В декабре 2021 года Эрдоган уже обсуждал с Шольцем перспективу присоединения Турции к ЕС.