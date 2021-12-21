Эрдоган обсудил с Шольцем перспективу присоединения Турции к ЕС

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках первых телефонных переговоров с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал на необходимость построения отношений Анкары и Брюсселя на основе возможного вступления республики в Евросоюз.
Эрдоган обсудил с Шольцем перспективу присоединения Турции к ЕС
  • Reuters
  • © Afolabi Sotunde

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии турецкого лидера.

«Эрдоган указал на необходимость построения отношений Турции и ЕС в рамках позитивной повестки дня, основанной на перспективе присоединения Турции к сообществу», — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин и Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине, в Закавказье, в Сирии и Ливии и двустороннюю повестку. 

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