Эрдоган обсудил с Шольцем перспективу присоединения Турции к ЕС
- Reuters
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии турецкого лидера.
«Эрдоган указал на необходимость построения отношений Турции и ЕС в рамках позитивной повестки дня, основанной на перспективе присоединения Турции к сообществу», — сказано в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин и Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине, в Закавказье, в Сирии и Ливии и двустороннюю повестку.