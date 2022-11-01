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ВОЗ: оспа обезьян по-прежнему считается чрезвычайной ситуацией международного значения

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Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания пришёл к выводу, что вспышка данного заболевания остаётся чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
ВОЗ: оспа обезьян по-прежнему считается чрезвычайной ситуацией международного значения
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное по итогам заседания комитета, прошедшего 20 октября.

«Комитет пришёл к консенсусному мнению, что это событие продолжает соответствовать критериям Международных медико-санитарных правил для чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», — отмечается в документе.

Уточняется, что вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне.

Ранее Национальный институт здравоохранения Нидерландов заявил о завершении вспышки оспы обезьян в стране.

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