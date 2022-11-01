ВОЗ: оспа обезьян по-прежнему считается чрезвычайной ситуацией международного значения

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания пришёл к выводу, что вспышка данного заболевания остаётся чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.

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