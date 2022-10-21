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В Нидерландах заявили о завершении вспышки оспы обезьян в стране

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Национальный институт здравоохранения страны Нидерландов заявил о завершении вспышки оспы обезьян в стране.
В Нидерландах заявили о завершении вспышки оспы обезьян в стране
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление института.

«Вспышка оспы обезьян почти закончилась. Кампания вакцинации для предотвращения распространения болезни скоро завершится», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что в течение последних недель число новых случаев заражений оставалось низким.

14 октября в ВОЗ заявили, что в мире зафиксировано почти 73 тыс. случаев заболевания оспой обезьян.

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