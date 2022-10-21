В Нидерландах заявили о завершении вспышки оспы обезьян в стране

Национальный институт здравоохранения страны Нидерландов заявил о завершении вспышки оспы обезьян в стране.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление института.

«Вспышка оспы обезьян почти закончилась. Кампания вакцинации для предотвращения распространения болезни скоро завершится», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что в течение последних недель число новых случаев заражений оставалось низким.

14 октября в ВОЗ заявили, что в мире зафиксировано почти 73 тыс. случаев заболевания оспой обезьян.