Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг зерновой сделки

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Как пишет РИА Новости, Эрдоган выразил уверенность в том, что решение по поставкам продовольствия будет найдено.

Утром 29 октября украинские военные под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

После этого в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой.

Владимир Путин подчеркнул, что беспилотники ВСУ частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно.