МИД Турции: Эрдоган проведёт переговоры с Путиным и Зеленским по зерновой сделке
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- © Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool
«Президент Эрдоган в ближайшие дни проведёт переговоры по телефону с Путиным и Зеленским», — приводит его слова РИА Новости.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.