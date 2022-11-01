МИД Турции: Эрдоган проведёт переговоры с Путиным и Зеленским по зерновой сделке

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время провести телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским по ситуации вокруг зерновой сделки.

«Президент Эрдоган в ближайшие дни проведёт переговоры по телефону с Путиным и Зеленским», — приводит его слова РИА Новости.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.