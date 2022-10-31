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Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг зерновой сделки

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию вокруг зерновой сделки.
Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг зерновой сделки
  • Gettyimages.ru
  • © Ahmad Said/Anadolu Agency

Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в МИД Турции.

«Сегодня (31 октября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались темы зернового коридора, последние события на Кавказе и заседание платформы регионального сотрудничества «3+3», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что до прояснения ситуации вокруг теракта в Севастополе движение по коридору безопасности, определённому зерновой сделкой, приостановлено.

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