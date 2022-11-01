Володин: возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор используется для атак

Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак», — написал он в Telegram.

Володин отметил, что Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, но киевские власти «своими действиями перечеркнули все договорённости, достигнутые при участии Турции и ООН».

«Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — заключил Володин.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Президент России Владимир Путин заявил, что беспилотники, с помощью которых намеревались ударить по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно.