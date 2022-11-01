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Володин: возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор используется для атак

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Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Володин: возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор используется для атак
  • РИА Новости

«Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак», — написал он в Telegram.

Володин отметил, что Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, но киевские власти «своими действиями перечеркнули все договорённости, достигнутые при участии Турции и ООН».

«Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — заключил Володин.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Президент России Владимир Путин заявил, что беспилотники, с помощью которых намеревались ударить по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно.

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