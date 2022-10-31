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В СКЦ не зафиксировали инцидентов в гуманитарном коридоре в Чёрном море

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Представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла сообщила, что инцидентов в гуманитарном коридоре в Чёрном море не зафиксировано.
В СКЦ не зафиксировали инцидентов в гуманитарном коридоре в Чёрном море
  • AP
  • © Emrah Gurel

«В морском гуманитарном коридоре инцидентов сегодня не зафиксировано. 12 гружёных судов проходят по коридору в момент, когда мы говорим, в направлении Стамбула, где они пройдут досмотр. Два судна, идущие на Украину, также прошли коридор, направляясь в украинские порты», — рассказала она РИА Новости.

Ранее в Минобороны Турции сообщили, что продолжат досмотр судов с зерном 30 и 31 октября в рамках зерновой сделки.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой.

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