В СКЦ не зафиксировали инцидентов в гуманитарном коридоре в Чёрном море
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«В морском гуманитарном коридоре инцидентов сегодня не зафиксировано. 12 гружёных судов проходят по коридору в момент, когда мы говорим, в направлении Стамбула, где они пройдут досмотр. Два судна, идущие на Украину, также прошли коридор, направляясь в украинские порты», — рассказала она РИА Новости.
Ранее в Минобороны Турции сообщили, что продолжат досмотр судов с зерном 30 и 31 октября в рамках зерновой сделки.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой.