Песков прокомментировал шансы вернуть замороженные Западом резервы России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность возвращения замороженных Западом золотовалютных резервов России.

«Учитывая, что речь идёт о международном акте воровства, нарушение всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Надежда умирает последней», — заявил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заморозку российских активов в Евросоюзе нужно называть «воровством».

Еврокомиссар Дидье Рейндерс допустил разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины.