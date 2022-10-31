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Le Point: Запад должен признать, что мир «поворачивается на Восток»

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Коллективный Запад должен признать, что мир поворачивается на Восток и становится многополярным, тогда как «демократические ценности» начинают терять свою привлекательность, пишет французский журнал Le Point.

Автор статьи Себастьен Бусуа отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина составляет конкуренцию гегемонии Соединённых Штатов.

«Мир все меньше верит нашей «демократии», одновременно устремляя взор на Восток», — цитирует журналиста РИА Новости.

Причиной разворота он назвал политику самого Запада, который насаждал «правила игры» и сам же их нарушал.

Как писала газета Jerusalem Post, переориентация России на Восток разрушит гегемонию Соединённых Штатов, а новый миропорядок возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их союзники.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RT отметил, что страны БРИКС, вероятно, станут основой нового миропорядка.

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