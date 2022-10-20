Jerusalem Post: переориентация России на Восток разрушит американскую гегемонию
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«Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок — к новому многополярному миропорядку», — говорится в материале.
Отмечается, что новый миропорядок возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их союзники.
Ранее журналист Global Times Хэ Чжигао отметил, что позиция США в украинском конфликте говорит о стремлении Вашингтона усилить свою гегемонию в мире.