ООН: гражданские грузовые суда не могут быть военной целью или заложниками
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«Гражданские грузовые суда не могут быть военной целью или заложниками», — сообщил он в Twitter.
Абдулла подчеркнул, что продовольствие должно поступать на рынки.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
В Совместном координационном центре сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Чёрном море в понедельник, 31 октября, в рамках зерновой инициативы.