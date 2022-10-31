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ООН: гражданские грузовые суда не могут быть военной целью или заложниками

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Гражданские грузовые суда не могут быть военной целью или заложниками, заявил координатор ООН по зерновой сделке Амир Абдулла.
ООН: гражданские грузовые суда не могут быть военной целью или заложниками
  • AP
  • © Yoruk Isik

«Гражданские грузовые суда не могут быть военной целью или заложниками», — сообщил он в Twitter.

Абдулла подчеркнул, что продовольствие должно поступать на рынки.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

В Совместном координационном центре сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Чёрном море в понедельник, 31 октября, в рамках зерновой инициативы.

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