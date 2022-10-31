ООН: гражданские грузовые суда не могут быть военной целью или заложниками

Гражданские грузовые суда не могут быть военной целью или заложниками, заявил координатор ООН по зерновой сделке Амир Абдулла.

«Гражданские грузовые суда не могут быть военной целью или заложниками», — сообщил он в Twitter.

Абдулла подчеркнул, что продовольствие должно поступать на рынки.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

В Совместном координационном центре сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Чёрном море в понедельник, 31 октября, в рамках зерновой инициативы.