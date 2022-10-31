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ABC News: США разместят в Австралии способные нести ядерное оружие бомбардировщики B-52

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США готовятся разместить на севере Австралии до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, сообщает австралийский телеканал ABC.

Отмечается, что для этого США планируют построить новые объекты на авиабазе Тиндалл, ожидается, что расширение базы потребует до $100 млн и завершится до конца 2026 года.

«Возможность развёртывания бомбардировщиков ВВС США в Австралии посылает сильный сигнал противникам о нашей способности проецировать смертоносную авиацию», — приводит канал заявление ВВС США.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва в своём военном планировании учитывает модернизацию ядерного оружия США, которое размещено в странах Европы.

Также глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москву тревожит намерение Польши разместить на своей территории ядерные бомбы США.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США вернуть всё размещённое за рубежом ядерное оружие на родину.

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