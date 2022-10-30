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Посольство: Россия проработает меры в связи с ролью Британии в атаке БПЛА в Севастополе

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Россия проработает практические меры в связи с ролью Великобритании в произошедшей 29 октября атаке беспилотников в Севастополе.

Об этом говорится в комментарии российского посольства в Лондоне.

«Практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны», — приводит сообщение ТАСС.

В дипмиссии заявили, что ответственность за срыв зерновой сделки несут именно Украина и «её западные кураторы».

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

30 октября Минобороны России подняло обломки морских дронов, использованных для атаки против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в акватории у города Севастополя.

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