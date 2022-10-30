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В Эквадоре 17 человек погибли в результате отравления метиловым спиртом

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В Эквадоре 17 человек погибли в результате отравления метиловым спиртом, ещё 33 пострадавших были госпитализированы. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
В Эквадоре 17 человек погибли в результате отравления метиловым спиртом
  • Gettyimages.ru
  • © Eithan Fernandez/Agencia Press South

«На сегодняшний день выявлено 55 случаев отравления метиловым спиртом... По состоянию на 30 октября 2022 года скончались 17 человек», — говорится в отчёте министерства.

Случаи отравления зафиксированы в провинциях Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас и Эсмеральдас.

В региональных больницах находятся 33 человека.

Ранее стало известно, что Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса.

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