В Эквадоре 17 человек погибли в результате отравления метиловым спиртом

В Эквадоре 17 человек погибли в результате отравления метиловым спиртом, ещё 33 пострадавших были госпитализированы. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Gettyimages.ru

© Eithan Fernandez/Agencia Press South

«На сегодняшний день выявлено 55 случаев отравления метиловым спиртом... По состоянию на 30 октября 2022 года скончались 17 человек», — говорится в отчёте министерства. Случаи отравления зафиксированы в провинциях Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас и Эсмеральдас. В региональных больницах находятся 33 человека. Ранее стало известно, что Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса.