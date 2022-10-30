В Эквадоре 17 человек погибли в результате отравления метиловым спиртом
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«На сегодняшний день выявлено 55 случаев отравления метиловым спиртом... По состоянию на 30 октября 2022 года скончались 17 человек», — говорится в отчёте министерства.
Случаи отравления зафиксированы в провинциях Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас и Эсмеральдас.
В региональных больницах находятся 33 человека.
Ранее стало известно, что Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса.