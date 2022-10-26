Аргентина завершила первую фазу испытаний вакцины от коронавируса

Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса, сообщает национальный научный и технический исследовательский совет (CONICET).

«Аргентинская вакцина ARVAC Cecilia Grierson безопасна и очень иммуногенна, следует из отчета о клинических испытаниях первой фазы, в которых участвовали 80 здоровых людей», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что вакцину планируется использовать как бустерную дозу.

6 июля аргентинская фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF поставила 819 тыс. доз второго компонента российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в национальную систему здравоохранения Аргентины.