В систему здравоохранения Аргентины поставлено 819 тысяч доз второго компонента «Спутника V»

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Аргентинская фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF поставила 819 тыс. доз второго компонента российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в национальную систему здравоохранения Аргентины.
В систему здравоохранения Аргентины поставлено 819 тысяч доз второго компонента «Спутника V»
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Препарат уже распределён по медицинским учреждениям и будет применяться в рамках национальной программы борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Партнёрство Российского фонда прямых инвестиций с правительством Аргентины и Laboratorios Richmond является отличным примером высокой оценки передовой российской разработки, а также совместной борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Производство «Спутника» в Аргентине стало возможным благодаря партнёрству с РФПИ и содействию фонда в осуществлении технологического трансфера, что позволило Аргентине стать одним из лидеров по зарубежному производству российской вакцины, доказавшей свою безопасность и эффективность в рамках массовой вакцинации в десятках стран мира», — заявил первый заместитель гендиректора РФПИ Анатолий Браверман.

В начале 2021 года РФПИ совместно с международными партнёрами фонда осуществили трансфер технологий по производству двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в Аргентину.

Производственным партнёром фонда стала аргентинская компания Laboratorios Richmond. Она выпустила первую партию вакцины в апреле 2021 года и стала одной из первых иностранных компаний, наладивших производство российского препарата.

После успешного прохождения контроля качества первой партии в центре им. Гамалеи было запущено полномасштабное производство вакцины, которое состоялось в присутствии лидеров России и Аргентины в ходе Петербургского международного экономического форума. К настоящему времени компания уже произвела более 8 млн доз «Спутника V».

Как отмечал в феврале российский президент Владимир Путин, Аргентина стала первой страной в Западном полушарии, зарегистрировавшей российскую вакцину «Спутник V».

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