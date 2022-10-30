Берлускони: Украина начала бы переговоры в случае прекращения поставок западного оружия
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«Только если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление её городов», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможности переговоров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты фактически стали стороной конфликта на Украине.
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал продолжать поставки военной помощи Украине.