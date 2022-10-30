Берлускони: Украина начала бы переговоры в случае прекращения поставок западного оружия

Лидер партии «Вперёд, Италия», бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони выразил мнение, что Украине начала бы переговоры с Россией в случае прекращения поставок западного оружия.

«Только если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление её городов», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможности переговоров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты фактически стали стороной конфликта на Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал продолжать поставки военной помощи Украине.