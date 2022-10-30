В МИД России рассчитывают на подписание мирного договора на трёхсторонней встрече в Сочи

Российская сторона рассчитывает на продвижение на пути к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном на трёхсторонней встрече в Сочи при участии президента России Владимира Путина, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

«Проблем ещё немало. Думаю, все они будут проговариваться, в том числе на завтрашней встрече в Сочи. Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться на пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в МИД России сообщили, что Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в Россию на трёхсторонний саммит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил запланированную на 31 октября встречу лидеров стран.

Пашинян заявил о готовности принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном.

Никол Пашинян также сообщил, что Ереван готов работать над урегулированием отношений с Баку на предложенных Россией принципах.